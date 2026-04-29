नीले ड्रम वाली मुस्कान का साथी साहिल कोर्ट में नहीं दे सका कोई सबूत; मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड की अगली सुनवाई कब?

सौरभ हत्याकांड अब सुनवाई के अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है। अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहियों और साक्ष्यों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब मामला बचाव पक्ष के साक्ष्य यानी डिफेंस एविडेंस के चरण में है। इसी क्रम में आरोपी साहिल को अदालत ने अपना पक्ष रखने और यदि कोई साक्ष्य हों तो उन्हें पेश करने का अवसर दिया था, लेकिन निर्धारित तारीख पर वह ऐसा नहीं कर सका।