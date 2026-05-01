बेटी बोली- काले रंग के कपड़े में एक चोर आया मम्मी को मार कर चला गया…मां की लाश के पास रोती मिलीं तीन मासूम बेटियां

सांकेतिक तस्वीर फोटो सोर्स पत्रिका
मेरठ में शुक्रवार सुबह एक 26 साल की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। महिला का शव उसके ही कमरे में मिला, जबकि घर में उसकी तीन छोटी बच्चियां मौजूद थीं। वारदात का खुलासा तब हुआ जब बच्चियां फोन पर बात करते हुए रोने लगीं और मकान मालिक की पत्नी ऊपर पहुंचीं। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है और पुलिस जांच में जुटी है।
मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जहां 26 साल की महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। महिला का शव कमरे में बेड के पास फर्श पर पड़ा मिला। घटना के वक्त उसके तीनों मासूम बच्चे घर में ही मौजूद थे। जबकि पति ई-रिक्शा लेकर मंडी गया हुआ था। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 8 बजे महिला की तीनों बेटियां नीचे मकान मालिक के पास पहुंचीं और अपने पिता से बात कराने की जिद करने लगीं। मकान मालिक ने फोन मिलाकर बच्चों को दे दिया। बच्चे मोबाइल लेकर ऊपर कमरे में चले गए। लेकिन कुछ ही देर बाद वे फोन पर बात करते हुए जोर-जोर से रोने लगे।
बच्चों के रोने की आवाज सुनकर मकान मालिक की पत्नी ऊपर गईं। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर का मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई। महिला खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ी थी। इसके बाद तुरंत आसपास के लोगों और पुलिस को सूचना दी गई। थोड़ी ही देर में महिला का पति भी मौके पर पहुंच गया। पत्नी की हालत देखकर वह फूट-फूटकर रोने लगा। परिवार के अनुसार, महिला की शादी करीब सात साल पहले हुई थी और उसके तीन छोटी बेटियां हैं। जिनमें सबसे छोटी की उम्र डेढ़ साल है।
इस पूरे मामले में एक बच्ची ने बताया कि काले कपड़े पहने एक व्यक्ति कमरे में आया था। जिसने उसकी मां को पकड़कर मार दिया। फिर वहां से चला गया। हालांकि पुलिस को अभी तक जबरन घुसने के कोई निशान नहीं मिले हैं। जिससे मामला और भी उलझ गया है।
पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है।
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