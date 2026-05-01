बेटी बोली- काले रंग के कपड़े में एक चोर आया मम्मी को मार कर चला गया…मां की लाश के पास रोती मिलीं तीन मासूम बेटियां

मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जहां 26 साल की महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। महिला का शव कमरे में बेड के पास फर्श पर पड़ा मिला। घटना के वक्त उसके तीनों मासूम बच्चे घर में ही मौजूद थे। जबकि पति ई-रिक्शा लेकर मंडी गया हुआ था। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 8 बजे महिला की तीनों बेटियां नीचे मकान मालिक के पास पहुंचीं और अपने पिता से बात कराने की जिद करने लगीं। मकान मालिक ने फोन मिलाकर बच्चों को दे दिया। बच्चे मोबाइल लेकर ऊपर कमरे में चले गए। लेकिन कुछ ही देर बाद वे फोन पर बात करते हुए जोर-जोर से रोने लगे।