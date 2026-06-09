Meerut News: ‘₹10 वाला बिस्कुट कितने का है जी’ फेम शादाब जकाती की राजनीति में एंट्री? चंद्रशेखर आजाद ने नीला पटका पहनाया, पार्टी के मंच पर दिखे

चंद्रशेखर ने अपनी रैली के दौरान मेरठ के PVS रोड पर जनता को संबोधित किया। इस दौरान शादाब जकाती चंद्रेशेखर के साथ मंच पर बैठे नजर आए। इसके अलावा इचौली गांव में उन्होंने चंद्रशेखर का गर्मजोशी से स्वागत किया। शादाब ने चंद्रशेखर का समर्थन करने की बात भी कही। चंद्रशेखर ने जकाती को अपनी पार्टी का नीला पट्टा भी पहनाया। इसके बाद जकाती चंद्रशेखर की पार्टी का नीला पटका पहनकर घूमते नजर आए। इन सभी गतिविधियों से कयाश लगाए जा रहे हैं कि शादाब जकाती ने आजाद समाज पार्टी का हाथ थाम लिया है।