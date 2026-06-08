संभल में मस्जिद विध्वंस के समय मिला पाकिस्तान झंडा, ‘आई लव मोहम्मद के पोस्टर’ और कई धार्मिक चिन्ह, 8 लोगों पर FIR

ASP कुलदीप सिंह ने पुष्टि की कि विध्वंस अभियान के दौरान आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। ASP ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस टीम तैनात की गई थी। विध्वंस अभियान के बाद बिल्डिंग में किसी व्यक्ति की मौजूदगी की जांच के दौरान यह सामग्री मिली है। मौके से मिली सभी बरामद सामग्री को पुलिस ने विधिक प्रक्रिया के तहत तुरंत अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया है। इस संबंध में स्थानीय 8 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है।