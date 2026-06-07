Bulldozer Action: संभल में दूसरे दिन भी चला बुलडोजर; जमींदोज हुई अवैध मस्जिद, दीवार पर लिखा था- आई लव मोहम्मद, देखें वीडियो

पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने भी पुष्टि की कि पुलिस को घटनास्थल पर 'आई लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर और कुछ झंडे मिले हैं। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि ये झंडे किसी देश या धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं और इन्हें छपवाने में शामिल लोगों के बारे में भी जांच करेंगे। इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। SP ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से घटनास्थल पर कई थानों के पुलिस जवानों को तैनात किया गया है।