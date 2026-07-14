संभल में फिर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने मकानों और ईदगाह-मस्जिद पर कार्रवाई शुरू, भारी पुलिस बल तैनात

Sambhal Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक बार फिर प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर अभियान शुरू किया है। प्रशासन की टीम गांव मढ़न में सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई कर रही है। इस दौरान पहले सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए दो मकानों को हटाया जा रहा है। इसके बाद सरकारी कब्रिस्तान की भूमि पर बने ईदगाह और मस्जिद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।