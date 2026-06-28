28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

Ayodhya Ram Mandir Donation Row: ‘चंपत राय चंदा लेकर चंपत हो गए’, राकेश टिकैत बोले- हमने चंदा दिया, सवाल पूछने का पूरा हक

Ayodhya Ram Mandir Donation Row: किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर कहा कि हमने भी चंदा दिया है और सवाल पूछने का पूरा हक है।
2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Harshul Mehra

Jun 28, 2026

ayodhya ram mandir donation controversy update know what farmer leader rakesh tikait said

राकेश टिकैत का बड़ा बयान | Image - FB/@ChaudharyRakeshTikait

Ayodhya Ram Mandir Donation Row: किसान नेता राकेश टिकैत रविवार को संभलपहुंचे। यहां उन्होंने राम मंदिर दान विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सब एक ही गैंग के लोग हैं। देश से बाहर इन्हें ले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने भी राम मंदिर निर्माण में चंदा दिया है और हमें सवाल पूछने का पूरा हक है।

राकेश टिकैत का बड़ा बयान

राम मंदिर चढ़ावे के विवाद को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, '' वो गैंग के लोग हैं उन्हें सभी को पकड़ना जरूरी है। हमने भी राम मंदिर निर्माण में चंदा दिया है और हमें सवाल पूछने का पूरा हक है।''

राम मंदिर दान विवाद पर राकेश टिकैत का बयान

उन्होंने कहा कि भी सभी को पता है कि चंदा चोरी हुआ है। टिकैत ने कहा, '' ये जो चंदा चोर हैं ये गाय के नाम पर काम करते हैं। तिरंगे के नाम पर काम करते हैं, लेकिन इनका मकसद कुछ नहीं है। ना ही इनको उस चीज से हमदर्दी है।'' उन्होंने कहा कि जो गिनती करने वाले लोंग है वो गड़बड़ करते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि चंपत राय चंदा लेकर चंपत हो गए हैं।

मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले की जांच तेज

बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है। रविवार सुबह पुलिस ने जेल में बंद आठों आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की। सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में पुलिस की छह अलग-अलग टीमों ने विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के परिजनों से पूछताछ की और आसपास रहने वाले लोगों से भी मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई।

टिन्नू यादव के घर मिला ताला

छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर पर ताला लगा मिला। पुलिस ने अन्य आरोपियों के घरों की भी तलाशी ली। इस अभियान में राजस्व विभाग के अधिकारियों, विशेष रूप से लेखपालों को भी शामिल किया गया, ताकि आरोपियों की संपत्ति और अन्य रिकॉर्ड की भी जांच की जा सके। जांच एजेंसियों को आशंका है कि चोरी किए गए चढ़ावे का कुछ हिस्सा आरोपियों के घरों या अन्य ठिकानों से बरामद हो सकता है।

पुलिस के अनुसार, दान गबन मामले की जांच के दौरान आरोपियों के ठिकानों से अब तक करीब 79 लाख 85 हजार रुपये बरामद किए गए हैं। बरामद रकम को कथित गबन से जोड़कर जांच की जा रही है।

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस अपडेट: आरोपियों के घर पर पुलिस की रेड, टिन्नू यादव के घर पर लगा मिला ताला

ये भी पढ़ें
ayodhya ram mandir donation controversy update police raid houses of accused

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

political

political news

politics

up crime news

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Jun 2026 01:59 pm

Published on:

28 Jun 2026 01:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / Ayodhya Ram Mandir Donation Row: ‘चंपत राय चंदा लेकर चंपत हो गए’, राकेश टिकैत बोले- हमने चंदा दिया, सवाल पूछने का पूरा हक

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भांजे की शादी में जा रहे मामा की हादसे में मौत; शादी की खुशियां मातम में बदलीं, संभल में टेंपो ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर

sambhal road accident youth death two injured marriage ritual
सम्भल

मेरा भाई निर्दोष है, उसे छोड़ दो…कहते कहते युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को लगा ली आग

Sambhal News
सम्भल

संभल में बड़ा सड़क हादसा: मामा-भांजी समेत 3 की जान गई, 3 की हालत गंभीर, मचा कोहराम

sambhal ganga expressway scorpio crash lucknow family three dead
सम्भल

संभल में दो समुदायों के बीच विवाद, 12 घायल, महिलाओं पर भी हमला, जानें मामले में नया अपडेट

violent clashes between two communities in sambhal
सम्भल

संभल में मस्जिद विध्वंस के समय मिला पाकिस्तान झंडा, ‘आई लव मोहम्मद के पोस्टर’ और कई धार्मिक चिन्ह, 8 लोगों पर FIR

Bulldozer action on Mustafa Qadri Mosque
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.