Sambhal Violence Report: ‘राम भक्तों को आतंकवादी मानना उनकी सोच’, संभल रिपोर्ट और कांवड़ विवाद पर साक्षी महाराज का बयान

हाल के दिनों में कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए कुछ बयानों पर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। इसी क्रम में मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी पर भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। दूसरी ओर, विधानसभा में संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। फिलहाल संभल हिंसा रिपोर्ट पर सरकार की ओर से आगे की कार्रवाई और कांवड़ यात्रा विवाद पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है।