Sambhal Violence Report: ‘राम भक्तों को आतंकवादी मानना उनकी सोच’, संभल रिपोर्ट और कांवड़ विवाद पर साक्षी महाराज का बयान

संभल हिंसा रिपोर्ट पर साक्षी महाराज
Uttar Pradesh Assembly:उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2024 की संभल हिंसा जांच रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अगर रिपोर्ट में किसी का नाम सामने आया है, तो सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करेगी। वहीं, कांवड़ यात्रा को लेकर मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी।
विधानसभा में संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई करेंगे। साक्षी महाराज ने कहा कि सरकार किसी भी मामले में तथ्यों के आधार पर फैसला लेती है और कानून अपना काम करेगा।
कांवड़ यात्रा को लेकर मौलाना साजिद रशीदी की ओर से दिए गए बयान पर भी साक्षी महाराज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति दुनिया को अपने नजरिए से देखता है। उन्होंने कहा, "जो लोग राम भक्तों और शिव भक्तों को आतंकवादी की नजर से देखते हैं, वह उनकी अपनी सोच और मानसिकता को दर्शाता है।"
हाल के दिनों में कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए कुछ बयानों पर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। इसी क्रम में मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी पर भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। दूसरी ओर, विधानसभा में संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। फिलहाल संभल हिंसा रिपोर्ट पर सरकार की ओर से आगे की कार्रवाई और कांवड़ यात्रा विवाद पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है।
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