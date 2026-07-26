संभल के जंगल में खौफनाक मंजर: 20 किलो के अजगर ने निगला मोर, 3 घंटे चला हाई-वोल्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन

Sambhal News Today: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से वन्यजीवों से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गुन्नौर तहसील के गंगावास गांव के जंगल में करीब आठ फुट लंबे अजगर ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर लिया। खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने जब यह भयावह दृश्य देखा तो इलाके में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। हालांकि, वन विभाग की टीम के पहुंचने तक मोर की मौत हो चुकी थी।