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संभल के जंगल में खौफनाक मंजर: 20 किलो के अजगर ने निगला मोर, 3 घंटे चला हाई-वोल्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन

Sambhal News: संभल के गंगावास गांव में 8 फुट लंबे और करीब 20 किलो वजनी अजगर ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर लिया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तीन घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया, जबकि मृत मोर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।
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Mohd Danish

Jul 26, 2026

sambhal python kills peacock forest rescue

संभल के जंगल में खौफनाक मंजर

Sambhal News Today: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से वन्यजीवों से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गुन्नौर तहसील के गंगावास गांव के जंगल में करीब आठ फुट लंबे अजगर ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर लिया। खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने जब यह भयावह दृश्य देखा तो इलाके में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। हालांकि, वन विभाग की टीम के पहुंचने तक मोर की मौत हो चुकी थी।

खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने दी सूचना

शनिवार शाम करीब पांच बजे ग्रामीण अपने खेतों में काम कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर एक विशाल अजगर पर पड़ी, जिसने मोर को अपने मजबूत कुंडल में जकड़ रखा था। मोर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अजगर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह बच नहीं सका। यह दृश्य देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लोगों की भीड़ जंगल की ओर जमा हो गई।

20 किलो वजनी अजगर ने बढ़ाई लोगों की चिंता

ग्रामीणों के मुताबिक अजगर की लंबाई करीब आठ फुट और वजन लगभग 20 किलोग्राम था। इतना विशाल अजगर देखकर लोग काफी सहम गए। इस दौरान किसी ग्रामीण ने पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में वन्यजीवों की बढ़ती मौजूदगी को लेकर लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई।

तीन घंटे तक चला रेस्क्यू अभियान

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। अजगर काफी आक्रामक स्थिति में था, इसलिए उसे पकड़ना आसान नहीं था। टीम ने पूरी सावधानी के साथ करीब तीन घंटे तक लगातार प्रयास किए। आखिरकार वन विभाग के कर्मचारियों ने सफलतापूर्वक अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। पूरे अभियान के दौरान ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहे और रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते रहे।

घने जंगल में छोड़ा गया अजगर

गुन्नौर वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी बृजमोहन ने रविवार को जानकारी दी कि रेस्क्यू के बाद अजगर को सुरक्षित तरीके से नरौरा गंगा किनारे स्थित घने जंगल में छोड़ दिया गया है। उन्होंने बताया कि वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ना ही सबसे सुरक्षित और उचित विकल्प होता है, जिससे जंगल का प्राकृतिक संतुलन बना रहता है।

राजकीय सम्मान के साथ होगा मोर का अंतिम संस्कार

अधिकारी बृजमोहन ने बताया कि मृत मोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सालय भेजा गया है। रात के समय चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने के कारण शव को सुरक्षित रखा गया था। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण मोर का वन विभाग की भूमि पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।

वन विभाग ने ग्रामीणों से की महत्वपूर्ण अपील

वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी गांव या खेत के आसपास अजगर या कोई अन्य वन्यजीव दिखाई दे तो घबराएं नहीं और न ही उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग को सूचना दें ताकि प्रशिक्षित टीम मौके पर पहुंचकर सुरक्षित रेस्क्यू कर सके। अधिकारियों ने कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा, दोनों को ध्यान में रखते हुए समय पर सूचना देना बेहद जरूरी है।

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Updated on:

26 Jul 2026 12:37 pm

Published on:

26 Jul 2026 12:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल के जंगल में खौफनाक मंजर: 20 किलो के अजगर ने निगला मोर, 3 घंटे चला हाई-वोल्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन

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