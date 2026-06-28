अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस अपडेट: आरोपियों के घर पर पुलिस की रेड, टिन्नू यादव के घर पर लगा मिला ताला

Ayodhya Ram Mandir Donation Controversy Update:अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है। रविवार सुबह पुलिस ने जेल में बंद आठों आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की। सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में पुलिस की छह अलग-अलग टीमों ने विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के परिजनों से पूछताछ की और आसपास रहने वाले लोगों से भी मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई।