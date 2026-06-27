Ram Temple Donation Controversy: भंग हो सकता है श्रीराम मंदिर ट्रस्ट? चंपत राय के इस्तीफे के बाद अब कितने पद खाली

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले में गिरफ्तार अथवा जांच के दायरे में आए आरोपियों के पास से अब तक कुल 79,85,493 रुपयेबरामद किए जा चुके हैं। सबसे अधिक 20.40 लाख रुपये अविनाश शुक्ला के पास से मिले हैं। इसके अलावा लवकुश मिश्रा से 14.25 लाख, करुणेश पांडेय से 18.07 लाख, अनुकल्प मिश्रा से 16.32 लाख,रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से 10 लाख, रामशंकर मिश्रा से 7.32 लाख तथा मनीष यादव से 2 लाख रुपये बरामद होने की जानकारी सामने आई है। कुछ आरोपियों के यहां से विदेशी मुद्रा के रूप में लगभग 900 से 1000 अमेरिकी डॉलर भी मिले हैं। पुलिस का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर बरामदगी का आंकड़ा और बढ़ सकता है।