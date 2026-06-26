‘राम भक्तों की अग्निपरीक्षा मत लो’, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में CM योगी का सख्त रुख, देवरिया में कांग्रेस और AAP पर कसा तंज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या पर आरोप मत लगाओ। अगर प्रमाण हैं तो SIT को दो, नहीं तो ये सब बंद कर दो। राम भक्तों की अग्निपरीक्षा मत लो। राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला है। CM ने कहा- याद कीजिए, कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोंचा था। भगवान राम का नाम लेने पर गोली चलवाने वाले आज आस्था के साथ खिलवाड़ की बात करते हैं। तुम लोग हमें आस्था बताओगे?