बढ़ते अपराध पर SP देवरिया ने कसे थानेदारों के पेंच, लापरवाही पर होगी कड़ी कारवाई

Deoria news; देवरिया में अपराध समीक्षा बैठक के दौरान SP देवरिया अभिजित आर. शंकर ने बढ़ते अपराध वाले थानों के प्रभारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सीधे लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि छोटी या बड़ी किसी भी घटना में पुलिस सिर्फ कागजी खानापूर्ति न करे, केस का निस्तारण कर वर्क आउट किया जाए और आरोपियों की गिरफ्तारी कर पीड़ितों को न्याय दिया जाए। इन मामलों में लापरवाही सामने आने पर संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।