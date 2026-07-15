Deoria Encounter: एनकाउंटर में गौ तस्कर के पैर में लगी गोली, बैरियर तोड़कर भाग रहे 3 अन्य गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में घायल मुहम्मद मुन्ना, सिवान (बिहार) का निवासी है ।गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में थाना मईल निवासी चंदन चौरसिया और देवरिया के लार थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद फैजल व अनवर अंसारी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, दो खोखा कारतूस, एक पिकअप वाहन और आठ गोवंशीय पशु बरामद किए हैं। घायल मोहम्मद मुन्ना को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपाररानी भेजा गया है। ASP दक्षिणी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मामले में बरामदगी और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।