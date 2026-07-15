RPF ना तो टिकट चेक कर सकती है ना ही लगा सकती जुर्माना, वाराणसी मंडल के अधिकारी ने दिया दावे को बताया फर्जी

Latest Railway News: रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को यात्रियों के टिकट चेक करने और उन पर जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है। रेलवे ने इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। वहीं, वाराणसी मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक ने पत्र जारी करते हुए इसकी पुष्टि की है। दरअसल, बीते दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ सूचनाएं प्रेषित की जा रही थी, जिनमें आरपीएफ के टिकट चेक करने और जुर्माना लगाने के अधिकार संबंधित खबरें थी। इन खबरों को लेकर यात्रियों में असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन रेलवे विभाग ने अब इसे क्लियर कर दिया है। बीते दिनों ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों ने कई ऐसे आरोप लगाए थे जिनमें अनाधिकृत रूप से आरपीएफ द्वारा टिकट जांच करना और मनमाना जुर्माना वसूलने की बातें सामने आ रही थी।