जब लैंड हुआ सीएम की हेलीकॉप्टर…पीटी ऊषा की तरह दौड़े डीएम, अर्दली जवान सब रह गए पीछे

2015 बैच के आईएएस (IAS) अधिकारी मधुसूदन हुल्गी मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं। देवरिया के जिलाधिकारी (DM) के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वे मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में विशेष सचिव के पद पर तैनात थे। उन्होंने मई 2026 के पहले सप्ताह में देवरिया में अपनी नई जिम्मेदारी संभाली है। जिले में कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही वे अपनी सक्रियता को लेकर चर्चा में आ गए। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सरकारी विभागों का औचक निरीक्षण (अचानक जांच) करना शुरू कर दिया है। हाल ही में उनका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वे एक स्कूल की कक्षा में पहुंचकर सीधे बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आए थे। उनकी इसी जमीनी और एक्टिव कार्यशैली के कारण स्थानीय स्तर पर उनकी काफी सकारात्मक चर्चा हो रही है।