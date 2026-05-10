देवरिया में एनकाउंटर, रेसर बाइक सवारों ने बैरियर तोड़ा, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली

पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिले के तीन थानों की पुलिस टीम जिनमें रुद्रपुर, गौरीबाजार और कोतवाली थाना सम्मिलित था शनिवार रात करीब 11:30 बजे रामपुर चौराहे पर वाहन चेकिंग चल रहा था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर केटीएम रेसर बाइक से दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही दोनों बैरियर तोड़कर भाग निकले। इसके बाद पुलिस टीम ने उनका पीछा शुरू किया। पुलिस के अनुसार गुरुजघाट पुलिया के पास मोड़ पर बदमाशों की बाइक फिसलकर गिर गई।