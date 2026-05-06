मोबाइल धारकों को मिली बड़ी खुशखबरी…50 लाख रुपए के मोबाइल लौटाये गए, जानिए पूरा मामला

पुलिस के अनुसार, गुमशुदा मोबाइल फोन से संबंधित प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए सर्विलांस सेल को सीईआईआर (CEIR) पोर्टल के माध्यम से ट्रैकिंग कर मोबाइल बरामद करने के निर्देश दिए गए थे। टीम ने लगातार प्रयास करते हुए कुल 251 आवेदकों के 251 मोबाइल फोन बरामद किए। इस अवसर पर SP अभिजीत आर. शंकर ने मोबाइल बरामदगी में उत्कृष्ट कार्य करने वाली टीम को 5 हजार रुपये का पुरस्कार भी प्रदान किया। मोबाइल सुपुर्दगी कार्यक्रम के दौरान SP ने उपस्थित लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक भी किया।