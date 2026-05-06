UP News: कौन हैं देवरिया के नए DM मधुसूदन हुल्गी? जानिए उनका प्रशासनिक सफर

कर्नाटक के बेलगावी (बेलगाम) निवासी मधुसूदन हुल्गी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B.Tech करने के बाद UPSC परीक्षा उत्तीर्ण की। अपने प्रशासनिक करियर में उन्होंने महोबा में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट, अयोध्या में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर और वाराणसी में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) सहित कई अहम पदों पर कार्य किया है। इसके अलावा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई।

दिसंबर 2022 में उन्हें सर्व शिक्षा अभियान में एडिशनल स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया था। जून 2024 में उन्होंने कौशांबी के DM के रूप में कार्यभार संभाला। बाद में अक्टूबर 2025 में CM कार्यालय में विशेष सचिव और आवास एवं विकास परिषद में अपर आवास आयुक्त नियुक्त किए गए।