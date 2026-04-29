देवरिया में तेज रफ्तार का कहर, मौके पर ही तीन युवकों की मौत… शादी की खुशियों में पसरा मातम

बुधवार को देवरिया में तेज रफ्तार के कहर ने तीन युवकों की जान ले ली, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। ये सभी बारात में शामिल होने स्विफ्ट डिजायर कार से बिहार से देवरिया आ रहे थे, तभी हाजी मार्केट मोड़ के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई, यह टक्कर इतना भीषण था कि कार बुरी तरह पिचक गई और अंदर बैठे लोग उसमें फंस गए। दुर्घटना के बाद हुई तेज आवाज सुन सभी लोग भागे भागे मौके पर पहुंचे और घायलों की चीख पुकार सुन पुलिस को सूचना देकर खुद घायलों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे।