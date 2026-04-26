देवरिया में मौज मस्ती बनी जानलेवा, छोटी गंडक में नहाने गए दो किशोर डूबे…परिजनों में मचा कोहराम

पुलिस द्वारा काफी देर तक चलाए गए रेस्क्यू अभियान के बाद किशन गुप्ता का शव भी बरामद कर लिया गया। दोनों किशोरों की मौत की पुष्टि होते ही उनके परिवारों में कोहराम मच गया। इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित परिवारों के घर पहुंचने लगे। सूचना मिलते ही भाटपाररानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है।