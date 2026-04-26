एम्स गोरखपुर में गार्डों की अराजकता, सेना के जवान के साथ मारपीट…वर्दी भी फाड़े, महिला ने लगाया बैड टच कर आरोप, लोगों में आक्रोश

जानकारी के अनुसार, सेना का जवान अपने साथी के साथ अस्पताल में पर्चा बनवाने पहुंचा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर सुरक्षा गार्डों के साथ उसका विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद इतना बढ़ गया कि गार्डों ने जवान और उसके साथी के साथ हाथापाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि गार्डों ने न सिर्फ जवान को पीटा, बल्कि उसकी यूनिफॉर्म तक फाड़ दी। उसके साथी के कपड़े भी फाड़े गए। आरोप यह भी है कि दोनों को कुछ समय तक जबरन रोके रखा गया, यानी उन्हें वहां से जाने नहीं दिया गया। इस दौरान जब जवान ने किसी को फोन करने की कोशिश की, तो गार्डों ने उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया।