झांसी में आईपीएल सट्टा खिलाने वाले बड़े गिरोह का खुलासा: 25 लाख 51 हजार 492 रुपए फ्रीज, अब तक 27 गिरफ्तार।

IPL Satta in Jhansi: झांसी में आईपीएल सट्टा खिलाने वाले बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। जिसमें तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके पास से स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक अकाउंट के पासबुक मिले हैं। इसके अतिरिक्त मोबाइल फोन, लाखों रुपए की नगदी, क्वाइंस बरामद किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि अभियुक्तों के पास से 25 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की गई है। पूछताछ में और भी कई अहम जानकारियां मिली है। जिन पर छानबीन की जा रही है। पिछले दो हफ्तों में आईपीएल सट्टा खिलाने वालों से जुड़े 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके पास से करोड़ों रुपए के कॉइंस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों आगे और पीछे कौन है। इसकी भी जानकारी की जा रही है। मामला प्रेम नगर थाना क्षेत्र का है।