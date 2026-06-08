Jhansi News: मस्जिद सील और मौलाना गिरफ्तारी की वायरल खबर गलत, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

Jhansi Case filed against misleading video that disturbed communal harmony: झांसी में मौलाना की गिरफ्तारी और मस्जिद में विस्फोटक सामग्री मिलने का वीडियो 25 जनवरी 2026 को इंस्टाग्राम चैनल पर प्रसारित किया गया था। जिसको पुलिस प्रशासन ने संज्ञान में लिया और इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर के इंस्टाग्राम पर खबर प्रसारित करने वाले संचालक पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके साथ ही वीडियो को शेयर करने वाले के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई थी। अब एक बार फिर उसी वीडियो को दोबारा वायरल किया जा रहा है। इस संबंध में एसपी सिटी ने बताया कि मामला नगर निगम से जुड़ा है जो दुकानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। उसे सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की गई है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला प्रेम नगर थाना क्षेत्र का है।