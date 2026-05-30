अविमुक्तेश्वरानंद बोले- धीरेंद्र शास्त्री को देश का भविष्य बताने की जिम्मा मिले, CM योगी पर साधा निशाना, ‘कॉकरोच पार्टी’ पर भी दिया बयान

शंकराचार्य ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही 'कॉकरोच जनता पार्टी' पर भी अपनी राय दी है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए हमेशा स्कोप है। कॉकरोच या किसी भी नाम से नई पार्टी गठित हो सकती है। कोई भी पार्टी के नाम से रजिस्ट्रेशन करा सकता है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि कैसे इनके पीछे इतने लोग इकट्ठा हो गए। ये लोग सरकार की नीतियों से परेशान हैं, वे चाहते हैं कि इस सरकार को हटाया जाए, इसलिए वे इकट्ठा हुए हैं। सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' का गठन सरकार के प्रति गुस्से का प्रतीक है।