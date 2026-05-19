मुजफ्फरनगर-मोदीनगर रेल ब्लॉक: झांसी होकर जाने वाली 5 ट्रेनों का बदला रूट

Changes in the route of trains passing through Jhansi: झांसी से होकर गुजरने वाली ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है इनमें पांच ट्रेन शामिल है जो परिवर्तित मार्ग से चलेगी उत्तर रेलवे के मोदीनगर और मुजफ्फरनगर स्टेशन के बीच स्थित रेलवे ओवरब्रिज के स्लीपर बनने का कार्य किया जा रहा है। जिसके कारण ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है। झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने किया जानकारी दी है उन्होंने बताया कि घर से निकलने के पहले यात्री अपने ट्रेन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने जिससे कि रास्ते में किसी प्रकार की परेशानी ना हो या परिवर्तन आज रात 11:10 से 20 जून की सुबह 2:35 तक के लिए दिया गया है