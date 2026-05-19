शफीक बना दिनेश अग्निहोत्री, दबंग की पत्नी के साथ मिलकर चला रहा था जिस्मफरोशी का धंधा

पुलिस ने मौके से शफीक उर्फ दिनेश अग्निहोत्री, सुनीता, राजू नागर निवासी विजयनगर, मोहित यादव निवासी रावतपुर आदर्श नगर को गिरफ्तार किया है जबकि तीन अन्य लड़कियों को चेतावनी के साथ निजी मुचलके पर छोड़ दिया। ‌ इस संबंध में एसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि देह व्यापार के संबंध में पुलिस को जानकारी मिली थी। पर्याप्त पुलिस बल के साथ छापा मारा गया।‌ जिसमें तीन से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। इनमें से राजू नागर का 151 में चालान किया गया है जबकि सुनीता अग्निहोत्री सहित चार को देह व्यापार की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है।