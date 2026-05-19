Kanpur के होटल में हड़कंप,युवती के आरोपों से मचा बवाल, CCTV फुटेज में सामने आया नया मोड़

जानकारी के अनुसार गोविंद नगर निवासी युवती किसी निजी कार्य से कल्याणपुर स्थित एक होटल पहुंची थी। आरोप है कि इसी दौरान होटल मैनेजर ने उसे जबरन शराब पिलाई और बाद में अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके साथ गलत हरकत की। विरोध करने पर उसे पकड़कर गिराने और कपड़े फाड़ने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं।घटना के बाद पीड़िता ने डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी,जिसके बाद पीआरवी और कल्याणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए होटल मैनेजर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही होटल परिसर के सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। हालांकि, वही सीसीटीवी फुटेज और प्रारंभिक जांच में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है।