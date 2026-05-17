Kanpur News:जुड़वा बेटियों के हत्यारोपी पिता ने स्टील की थाली से काटा अपना गला, जेल में मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, हत्यारोपी शशि रंजन मिश्रा रविवार को लंच के बाद काफी देर से चुपचाप अपनी थाली को घिस रहा था। बताया गया कि उसने थाली के किनारे को रगड़-रगड़कर धारदार बना लिया। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने अचानक उसी धारदार हिस्से से अपने गले पर वार कर लिया। घटना के बाद वह दर्द से चीख उठा, जिसके बाद साथी बंदियों और बंदी रक्षकों ने तुरंत जेल प्रशासन को सूचना दी। जेल स्टाफ ने आनन-फानन में घायल बंदी को प्राथमिक उपचार दिया और तत्काल उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की देखरेख में देर शाम तक उसका इलाज चला, जिसके बाद उसकी हालत को स्थिर बताया गया। उर्सला अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसकी स्थिति सामान्य बताई है और खतरे से बाहर होने की पुष्टि की है।