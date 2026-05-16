कानपुर में आपातकालीन मरीजों के लिए ‘ग्रीन कॉरिडोर’ व्यवस्था लागू, एम्बुलेंस को मिलेगा त्वरित मार्ग

कानपुर नगर में अब गंभीर और जीवन-घातक परिस्थितियों में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए विशेष ग्रीन कॉरिडोर व्यवस्था लागू की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य एम्बुलेंस को बिना किसी रुकावट के तेज और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराना है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने यह निर्णय लिया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में मरीजों की जान बचाने में देरी न हो। इस व्यवस्था से अस्पताल पहुंचने का समय कम होगा और शहर में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं अधिक प्रभावी और सुगम बन सकेंगी।