Kanpur News:ट्रेन में सीट की टेंशन खत्म! गर्मियों की भीड़ के बीच रेलवे ने चला दीं 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

Summer Special Trains:कानपुर में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। उत्तर-मध्य रेलवे ने छह जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। ये विशेष ट्रेनें विशाखापट्टनम, टाटानगर, रांची, हावड़ा, आनंद विहार और नई दिल्ली के बीच चलाई जाएंगी। खास बात यह है कि सभी ट्रेनें कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन होकर गुजरेंगी, जिससे शहर और आसपास के यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा।