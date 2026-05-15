Kanpur Traffic Plan: हैलेट से जरीब चौकी तक ट्रैफिक जाम खत्म करने उतरे DCP ट्रैफिक, शुरू होगी RTC Scheme

जानकारी लेते डीसीपी ट्रैफिक रवीन्द्र कुमार
कानपुर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ी पहल शुरू की है। कानपुर पुलिस के यातायात उपायुक्त रवीन्द्र कुमार ने “Reducing Traffic Congestion (RTC) Scheme” के तहत शहर के कई प्रमुख और भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान हैलेट अस्पताल मार्ग, कार्डियोलॉजी मार्ग, गोल चौराहा, जरीब चौकी, कोपरगंज तिराहा, टाटमील चौराहा, झकरकटी बस अड्डा मार्ग और ICCC नगर निगम क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया गया।
निरीक्षण के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान हैलेट अस्पताल और कार्डियोलॉजी मार्ग के आसपास की अव्यवस्थाओं पर दिया गया। यहां मरीजों और तीमारदारों की भारी भीड़ के चलते अक्सर जाम की स्थिति बनती है। DCP ट्रैफिक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल के आसपास अवैध पार्किंग तुरंत हटाई जाए और सड़क किनारे खड़े होने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा सभी तिराहों और चौराहों से 100 मीटर पहले तक ई-रिक्शा और ऑटो खड़े न होने देने के निर्देश दिए गए हैं। ई-रिक्शा और ऑटो के लिए अलग से निर्धारित स्टॉप भी चिन्हित किए जाएंगे, ताकि सड़क पर अनावश्यक रुकावट कम हो सके।
कानपुर के प्रमुख बाजारों और चौराहों पर ई-रिक्शा और ऑटो की अनियंत्रित आवाजाही लंबे समय से जाम की बड़ी वजह बनी हुई है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सड़क पर वाहन दबाव, अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और सार्वजनिक परिवहन संचालन की स्थिति का गहन अवलोकन किया।
यातायात कर्मियों को निर्देश दिए गए कि सड़क पर अनावश्यक रुकने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। साथ ही चौराहों पर ट्रैफिक संचालन को अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाया जाए।
अस्पताल क्षेत्रों में एम्बुलेंस के आवागमन को आसान बनाने के लिए विशेष ट्रैफिक प्रबंधन लागू करने की तैयारी भी की जा रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसके लिए अस्पताल मार्गों पर जाम की स्थिति खत्म करना प्राथमिकता है।
DCP ट्रैफिक रवीन्द्र कुमार ने बताया कि “Reducing Traffic Congestion (RTC) Scheme” का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत शहर के संवेदनशील और व्यस्त इलाकों में लगातार निरीक्षण कर ट्रैफिक सुधार की कार्रवाई की जाएगी।
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