Kanpur Traffic Plan: हैलेट से जरीब चौकी तक ट्रैफिक जाम खत्म करने उतरे DCP ट्रैफिक, शुरू होगी RTC Scheme

कानपुर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ी पहल शुरू की है। कानपुर पुलिस के यातायात उपायुक्त रवीन्द्र कुमार ने “Reducing Traffic Congestion (RTC) Scheme” के तहत शहर के कई प्रमुख और भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान हैलेट अस्पताल मार्ग, कार्डियोलॉजी मार्ग, गोल चौराहा, जरीब चौकी, कोपरगंज तिराहा, टाटमील चौराहा, झकरकटी बस अड्डा मार्ग और ICCC नगर निगम क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया गया।