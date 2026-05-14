Kanpur News: नौकरी का झांसा देकर देह व्यापार कराने का खुलासा, मां-बेटे गिरफ्तार

रूरा निवासी एक युवती ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उसे और उसकी सहेली को काम दिलाने के नाम पर फंसाया गया। पीड़िता के अनुसार उसकी एक सहेली अनवरगंज क्षेत्र में घरेलू काम करती थी। करीब एक साल पहले उसकी मुलाकात बर्रा चार निवासी वंदना गुप्ता से हुई थी। आरोप है कि वंदना गुप्ता ने दोनों युवतियों को घर बुलाकर नौकरी और रहने की सुविधा देने का भरोसा दिया। इसके बाद उन्हें अपने घर में रखा गया, जहां धीरे-धीरे उन्हें शारीरिक शोषण और दबाव का शिकार बनाया गया।