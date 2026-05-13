Kanpur News:बंधक मकान का किया सौदा, बैंक से 32 लाख का ऋण लेकर धोखाधड़ी का आरोप, मुकदमा दर्ज

बैंक प्रबंधन के मुताबिक ऋण लेने के बाद आरोपियों ने बैंक की किस्तों का नियमित भुगतान नहीं किया। बैंक की ओर से बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान बैंक को अपने अधिवक्ता के माध्यम से जानकारी मिली कि बैंक में बंधक रखी गई संपत्ति का 18 अप्रैल 2012 को तीरथ सिंह और दलबीर कौर के पक्ष में 17.62 लाख रुपये में पंजीकृत विक्रय अनुबंध कर दिया गया था।आरोप है कि इस अनुबंध के एवज में 9.62 लाख रुपये भी प्राप्त कर लिए गए थे। बैंक का कहना है कि संपत्ति बैंक में बंधक होने की जानकारी छिपाकर यह अनुबंध किया गया, जिससे बैंक को आर्थिक क्षति पहुंची।