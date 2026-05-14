25 लाख दिलाओ, तभी उतरूंगा, बिजली के खंभे पर चढ़ युवक ने किया हाईवोल्टेज हंगामा

पुलिस अधिकारियों ने काफी देर तक युवक को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि आर्थिक परेशानी का समाधान आत्मघाती कदम नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है। पुलिस ने युवक को बैंक और विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण लेने की सलाह दी। साथ ही परिजनों को भी युवक का विशेष ध्यान रखने और मानसिक रूप से उसका सहयोग करने की बात कही गई। काफी मशक्कत के बाद युवक शांत हुआ। घटना के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जुटी रही और देर तक चर्चा का माहौल बना रहा।