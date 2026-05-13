Kanpur News:शराब की बोतल तोड़कर घर में घुसे शोहदे, किशोरी को धमकाकर बोला,बात नहीं की तो जान से मार देंगे, मुकदमा दर्ज

सांकेतिक फोटो
कानपुर। पनकी थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी के घर पहुंचकर दबंगई दिखाने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इलाके के एक युवक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर किशोरी को दोस्ती करने के लिए मजबूर किया और विरोध करने पर उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता के अनुसार, घटना 6 मई की शाम की है जब वह अपनी मां और छोटे भाई के साथ घर पर मौजूद थी। इसी दौरान रतनपुर निवासी सुमित उर्फ प्रिंस अपने दो अन्य साथियों के साथ शराब की बोतल लेकर उसके घर पहुंचा। आरोप है कि तीनों ने घर के गेट पर पहुंचते ही शराब की बोतल तोड़ दी और जोर-जोर से गाली-गलौज करने लगे। इस दौरान पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है तथा न्याय की गुहार लगाई।
किशोरी का आरोप है कि आरोपित सुमित ने उस पर जबरन दोस्ती करने का दबाव बनाया और बार-बार उसे अपने साथ बात करने के लिए मजबूर किया। उसने धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके पिता और भाई को जान से मार दिया जाएगा। इस घटना से किशोरी और उसका पूरा परिवार बेहद डर गया है। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर खुलेआम धमकियां दीं और माहौल को भयभीत कर दिया।
शोरगुल सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता ने पनकी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पनकी इंस्पेक्टर दिनेश विष्ट ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपित सुमित उर्फ प्रिंस व उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है।
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