Kanpur News:शराब की बोतल तोड़कर घर में घुसे शोहदे, किशोरी को धमकाकर बोला,बात नहीं की तो जान से मार देंगे, मुकदमा दर्ज

पीड़िता के अनुसार, घटना 6 मई की शाम की है जब वह अपनी मां और छोटे भाई के साथ घर पर मौजूद थी। इसी दौरान रतनपुर निवासी सुमित उर्फ प्रिंस अपने दो अन्य साथियों के साथ शराब की बोतल लेकर उसके घर पहुंचा। आरोप है कि तीनों ने घर के गेट पर पहुंचते ही शराब की बोतल तोड़ दी और जोर-जोर से गाली-गलौज करने लगे। इस दौरान पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है तथा न्याय की गुहार लगाई।