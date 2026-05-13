Kanpur News:चाचा-भतीजे पर 10 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

शिकायत के अनुसार, विवाद बढ़ने पर क्षेत्रीय निवासी विष्णु भदौरिया को मध्यस्थता के लिए भेजा गया। आरोप है कि उनके सामने भी दबाव बनाकर रुपये मांगे गए। लगातार दबाव के चलते 16 दिसंबर 2025 को एक लाख रुपये दिए गए थे, जिसके बाद कुछ समय के लिए विवाद शांत हुआ, लेकिन बाद में फिर से नौ लाख रुपये की मांग शुरू कर दी गई। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि रुपये न देने पर आरोपियों ने विभिन्न विभागों में फर्जी शिकायतें भेजनी शुरू कर दीं और मकान निर्माण कार्य रुकवाने की धमकी दी। साथ ही परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप है।