12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News:डिजिटल अरेस्ट का ‘कॉरपोरेट गैंग’ बेनकाब,10 करोड़ का खेल, बैंक अफसरों की मिलीभगत से खुलते थे फर्जी खाते

Kanpur Digital Arrest Scam:डिजिटल अरेस्ट के नाम पर देशभर में करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले हाईटेक गिरोह का कानपुर पुलिस ने खुलासा किया है। गिरोह फर्जी बैंक खातों और 16 मोबाइल नंबरों से लोगों को डराकर ठगी करता था। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर करोड़ों के लेनदेन का खुलासा किया।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

May 12, 2026

Digital Arrest, Cyber Fraud, Cyber Crime, Kanpur Police, Online Scam

कानपुर में पनकी पुलिस और पश्चिम जोन साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में देशभर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े दो आरोपियों जगदीशचंद्र गुप्ता और रोहित भसीन को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि गिरोह लोगों को पुलिस, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट करता था और फिर खातों से मोटी रकम ट्रांसफर करा लेता था।

‘बालाजी फाउंडेशन’ के खाते में मिला 10 करोड़ का लेनदेन

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी जगदीशचंद्र गुप्ता के नाम पर “बालाजी फाउंडेशन” के नाम से आईसीआईसीआई बैंक में संचालित खाते में करीब 10 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। जांच एजेंसियों को एक ही ट्रांजैक्शन में 3.25 करोड़ रुपये मिलने का भी पता चला है। साइबर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और संदिग्ध बैंक खातों की जांच के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरोह देशभर में सक्रिय था और अलग-अलग राज्यों के लोगों को निशाना बना रहा था। पूछताछ में पता चला कि आरोपी फर्जी और म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी की रकम इधर-उधर ट्रांसफर कर देते थे, जिससे रकम का स्रोत पकड़ना मुश्किल हो जाता था।

बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से खुलते थे म्यूल अकाउंट

पूछताछ में आरोपी रोहित भसीन ने खुलासा किया कि नोएडा स्थित आईसीआईसीआई बैंक के कुछ कर्मचारियों की मदद से फर्जी खाते खुलवाए जाते थे। पुलिस के मुताबिक शाखा प्रबंधक मुकुल वर्मा और डिप्टी शाखा प्रबंधक धीरज पहले ही गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं।

जांच में सामने आया कि बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से खातों की ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई जाती थी, ताकि एक बार में करोड़ों रुपये RTGS और NEFT के जरिए दूसरे खातों में भेजे जा सकें। गिरोह ठगी की रकम को तेजी से कई खातों में ट्रांसफर कर ट्रैकिंग से बचने की कोशिश करता था।

16 मोबाइल नंबरों से चल रहा था डिजिटल अरेस्ट का खेल

पुलिस के अनुसार गिरोह 16 अलग-अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करता था। आरोपी हिंदी समेत कई भाषाओं में लोगों को कॉल करते थे और खुद को पुलिस अधिकारी, जांच एजेंसी या कोर्ट अधिकारी बताकर डराते थे। इसके बाद पीड़ितों को वीडियो कॉल पर घंटों “डिजिटल अरेस्ट” में रखा जाता था और जांच के नाम पर बैंक खातों की रकम ट्रांसफर करा ली जाती थी।

आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत आठ राज्यों से इस गिरोह के खिलाफ शिकायतें सामने आई हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है।

पहले भी अपराधों में शामिल रहे आरोपी

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी जगदीशचंद्र गुप्ता पहले बिजली चोरी के मामले में आरोपी रह चुका है, जबकि रोहित भसीन विभिन्न राज्यों में दर्ज साइबर अपराधों में वांछित बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 May 2026 07:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:डिजिटल अरेस्ट का ‘कॉरपोरेट गैंग’ बेनकाब,10 करोड़ का खेल, बैंक अफसरों की मिलीभगत से खुलते थे फर्जी खाते

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, 5 माह बाद आरोपी हुआ गिरफ्तार

Kanpur News
कानपुर

Kanpur News:पति को जेल से छुड़ाने की जिद में टावर पर चढ़ी युवती,घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा

Kanpur News, Tower Drama, POCSO Case, Kanpur Police, UP News
कानपुर

Kanpur News: अस्पताल में पुलिस पर हमला, चौकी इंचार्ज की वर्दी फाड़ी, घंटों चला हंगामा

Kanpur News, Kalyanpur Hospital, Hospital Violence, Police Assault, Patient Death Case, Kanpur Police, Life Jyoti Hospital, Uttar Pradesh News, Hospital Negligence, Viral News
कानपुर

Kanpur News: गांजे का ‘हाईवे नेटवर्क’ ध्वस्त, अवैध गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Kanpur News, Kalyanpur Police, Drug Bust
कानपुर

Kanpur News: जब विधानसभा अध्यक्ष बैठे बचपन के दोस्त के ऑटो में, कानपुर की सड़कों पर दिखी ‘यारी वाली सवारी’

Kanpur News, Satish Mahana, Satish Mahana Viral Video, Kanpur Viral Video, Auto Driver Friend, Friendship Story, UP Politics, Social Media Viral, Kanpur Updates, Viral News, Emotional Friendship, Uttar Pradesh News, X Viral Video, Satish Mahana News, Kanpur Auto Ride
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.