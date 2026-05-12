Kanpur News:डिजिटल अरेस्ट का ‘कॉरपोरेट गैंग’ बेनकाब,10 करोड़ का खेल, बैंक अफसरों की मिलीभगत से खुलते थे फर्जी खाते

कानपुर में पनकी पुलिस और पश्चिम जोन साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में देशभर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े दो आरोपियों जगदीशचंद्र गुप्ता और रोहित भसीन को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि गिरोह लोगों को पुलिस, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट करता था और फिर खातों से मोटी रकम ट्रांसफर करा लेता था।