Kanpur News: जब विधानसभा अध्यक्ष बैठे बचपन के दोस्त के ऑटो में, कानपुर की सड़कों पर दिखी ‘यारी वाली सवारी’

सतीश महाना ने इस खास पल का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर साझा किया। वीडियो में दोनों दोस्तों के बीच पुराना अपनापन और मुस्कान साफ दिखाई दे रही है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि "पद और प्रतिष्ठा समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते और अपने शहर से जुड़ा लगाव हमेशा वैसा ही रहता है।सार्वजनिक जीवन की व्यस्तताओं से थोड़ा समय निकालकर कल पुराने साथी श्याम के साथ वर्षों बाद कानपुर की सड़कों पर ऑटो रिक्शा की सवारी करने का अवसर मिला। खास बात यह रही कि ऑटो चलाने वाले वही पुराने साथी थे, जिनके साथ बचपन की अनगिनत यादें जुड़ी हुई हैं। वही पुराने दिन, वही अपनापन और वही बेफिक्र मुस्कान आज फिर लौट आई। कानपुर की गलियों में घूमते हुए ऐसा लगा मानो जिंदगी कुछ पल के लिए फिर उसी सुनहरे बचपन में लौट गई हो"।