UP Weather: भीषण गर्मी से मिली राहत, ज्यादातर जिलों में पारा सामान्य से नीचे, आजमगढ़ सबसे गर्म

सांकेतिक फोटो
Uttar Pradesh temperature today:यूपी में मई की तपिश से फिलहाल लोगों को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। सीएसए मौसम विभाग की 10 मई के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया है। सुबह 8:30 बजे जारी रिपोर्ट के बाद लोगों ने गर्मी से थोड़ी राहत की सांस ली है।
रविवार को प्रदेश में सबसे गर्म जिला आजमगढ़ रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.0°C दर्ज किया गया। वहीं चित्रकूट में भी पारा 38.9°C तक पहुंचा। बुंदेलखंड में भी गर्मी का असर दिखा, झांसी में 39.4°C और बांदा में 39.2°C तापमान रहा।राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 35.0°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री कम है। कानपुर में 36.9°C, प्रयागराज में 39.6°C और वाराणसी में 36.8°C तापमान रहा। पूर्वांचल के गोरखपुर में 34.2°C और गाजीपुर में 36.0°C पारा दर्ज हुआ।
राहत की बात ये रही कि लगभग पूरे प्रदेश में पारा सामान्य से नीचे रहा। अलीगढ़ में तापमान सामान्य से 5.3 डिग्री कम 34.8°C दर्ज हुआ। इटावा में 6.1 डिग्री की गिरावट के साथ 35.4°C तापमान रहा। आगरा में 38.5°C, मेरठ में 35.5°C, बरेली में 35.0°C और मुरादाबाद में 34.2°C तापमान सामान्य से काफी कम रहा।पश्चिमी यूपी के गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में 30.7°C तापमान दर्ज हुआ जो सामान्य से 3.8 डिग्री कम है। सहारनपुर में 33.4°C और मुजफ्फरनगर में भी 34.0°C तापमान के साथ मौसम सुहावना बना रहा।
रविवार को सबसे कम अधिकतम तापमान नियामतपुर में 32.2°C दर्ज किया गया। मैनपुरी और कुशीनगर में भी 32.6°C के साथ दिन अपेक्षाकृत ठंडा रहा। बहराइच में 35.2°C और गोंडा में 35.9°C तापमान दर्ज हुआ।
सीएसए मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को प्रदेश में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। सिर्फ कुशीनगर में 1 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है। सुबह 8:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर नमी 80% थी, जो शाम 5:30 बजे घटकर 40% रह गई। आजमगढ़ में सुबह की नमी 65% तक पहुंची।
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