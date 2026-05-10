UP Weather: भीषण गर्मी से मिली राहत, ज्यादातर जिलों में पारा सामान्य से नीचे, आजमगढ़ सबसे गर्म

राहत की बात ये रही कि लगभग पूरे प्रदेश में पारा सामान्य से नीचे रहा। अलीगढ़ में तापमान सामान्य से 5.3 डिग्री कम 34.8°C दर्ज हुआ। इटावा में 6.1 डिग्री की गिरावट के साथ 35.4°C तापमान रहा। आगरा में 38.5°C, मेरठ में 35.5°C, बरेली में 35.0°C और मुरादाबाद में 34.2°C तापमान सामान्य से काफी कम रहा।पश्चिमी यूपी के गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में 30.7°C तापमान दर्ज हुआ जो सामान्य से 3.8 डिग्री कम है। सहारनपुर में 33.4°C और मुजफ्फरनगर में भी 34.0°C तापमान के साथ मौसम सुहावना बना रहा।