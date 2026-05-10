Kanpur News:42 दिन से बंद था गंगा रेलवे पुल, अब फिर पटरी पर लौटेगी ट्रेनों की रफ्तार,जानिए तारीख

Ganga Railway Bridge: कानपुर और लखनऊ के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। गंगा रेलवे पुल पर चल रहा 42 दिनों का मेगा ब्लॉक अब समाप्ति की ओर है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक 13 मई को ब्लॉक खत्म हो जाएगा और 14 मई की सुबह से इस ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। लंबे समय से पुल पर ट्रैक मरम्मत और स्टील स्लीपर बदलने का काम चल रहा था। इसकी वजह से रोजाना हजारों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही थी और कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा था।