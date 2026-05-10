10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News:42 दिन से बंद था गंगा रेलवे पुल, अब फिर पटरी पर लौटेगी ट्रेनों की रफ्तार,जानिए तारीख

Kanpur Ganga Railway Bridge Block:कानपुर के गंगा रेलवे पुल पर 42 दिन से चल रहा मेगा ब्लॉक 13 मई को खत्म हो जाएगा। 14 मई से लखनऊ-कानपुर रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन फिर शुरू होगा। नए स्टील स्लीपर लगने से ट्रेनों की रफ्तार 75 किमी प्रतिघंटा तक हो सकेगी।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

May 10, 2026

Kanpur News, Ganga Railway Bridge, Railway Mega Block

सांकेतिक फोटो

Ganga Railway Bridge: कानपुर और लखनऊ के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। गंगा रेलवे पुल पर चल रहा 42 दिनों का मेगा ब्लॉक अब समाप्ति की ओर है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक 13 मई को ब्लॉक खत्म हो जाएगा और 14 मई की सुबह से इस ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। लंबे समय से पुल पर ट्रैक मरम्मत और स्टील स्लीपर बदलने का काम चल रहा था। इसकी वजह से रोजाना हजारों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही थी और कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा था।

गंगा रेलवे पुल पर अंतिम चरण में पहुंचा काम

शुक्लागंज इलाके में गंगा रेलवे क्रॉसिंग से गंगा घाट स्टेशन यार्ड तक रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। रेलवे इंजीनियर पुराने और कमजोर स्लीपर हटाकर उनकी जगह नए स्टील स्लीपर लगा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार अब काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है और बहुत कम हिस्सा ही बाकी रह गया है। गंगा ब्रिज के डाउन ट्रैक पर कुल 1710 स्टील स्लीपर लगाए जाने थे, जिनमें से 1535 स्लीपर लगाए जा चुके हैं। रेलवे कर्मचारियों की टीम दिन-रात काम पूरा करने में जुटी हुई है।

70 से 80 ट्रेनें हुई थीं प्रभावित

दो अप्रैल से शुरू हुए मेगा ब्लॉक के कारण सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ट्रैक पर काम किया जा रहा था। इस दौरान कानपुर-लखनऊ रेलखंड की करीब 70 से 80 ट्रेनें प्रभावित रहीं। कई मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जबकि कुछ ट्रेनों को बदले हुए रूट से चलाया गया। सबसे ज्यादा परेशानी नौकरीपेशा लोगों और दैनिक यात्रियों को हुई, जो हर दिन इस रूट से सफर करते हैं। यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा और कई बार वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा।

अब तेज रफ्तार से गुजरेंगी ट्रेनें

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पुराने ट्रैक पर ट्रेनों की रफ्तार काफी कम रखनी पड़ती थी। पुल के पुराने ट्रैक पर ट्रेनें करीब 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गुजरती थीं। अब नए स्टील स्लीपर लगने के बाद ट्रैक पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। रेलवे का दावा है कि अब इस पुल से ट्रेनें करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकेंगी। इससे ट्रेनों की लेटलतीफी कम होगी और यात्रियों का सफर भी ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनेगा।

रेलवे अधिकारियों ने दी बड़ी जानकारी

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वरिष्ठ डीसीएम समर्प गुप्ता ने बताया कि गंगा रेलवे ब्रिज पर नए स्टील स्लीपर डालने का काम अंतिम दौर में है। उन्होंने कहा कि 13 मई को मेगा ब्लॉक की अवधि पूरी हो जाएगी और इसके अगले दिन यानी 14 मई से ट्रेनों का संचालन सामान्य रूप से शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे अधिकारियों को उम्मीद है कि काम समय पर पूरा हो जाएगा। ट्रैक मजबूत होने के बाद आने वाले कई वर्षों तक इस पुल पर ट्रेनों का संचालन बिना किसी बड़ी दिक्कत के किया जा सकेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 May 2026 01:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:42 दिन से बंद था गंगा रेलवे पुल, अब फिर पटरी पर लौटेगी ट्रेनों की रफ्तार,जानिए तारीख

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:NCC छात्रा की मौत,फंदे से लटका मिला शव,पिता और सौतेली मां पर आरोप

Kanpur News, NCC Student
कानपुर

Kanpur Dehat News: लोडर ने ऑटो को मारी टक्कर,पिता-बेटी की मौत,8 घायल

Kanpur Accident, Rasulabad Road Crash, Auto Loader Collision
कानपुर

शादी के बाद पति बोला- मेरा अफेयर है, तुझे नौकरानी बनकर रहना होगा, कानपुर की लेडी डॉक्टर ने CM योगी से लगाई इंसाफ की गुहार

Kanpur Lady Doctor Case, Sambhal News
कानपुर

Kanpur News:नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की धमकी,मुकदमा दर्ज

कानपुर

Kanpur News: न नौकरी न सैलरी, फिर भी ले लिया 14 लाख का लोन, अब बैंक के 12 लाख लेकर फरार

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.