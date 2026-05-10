Kanpur Dehat News: लोडर ने ऑटो को मारी टक्कर,पिता-बेटी की मौत,8 घायल

राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी रसूलाबाद पहुंचाया। वहां डॉ. सौरभ शाक्य ने दीपू व उनकी बेटी नैना को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल गहना, सोनम, तारादेवी, सीता देवी और रामवती को अकबरपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार संतोष कुमार सिंह, नायब तहसीलदार शिवदर्शन सिंह, सीओ आलोक कुमार और थानाध्यक्ष एसएन सिंह सीएचसी पहुंचे और घायलों का हाल जाना। वहीं दीपू व उनकी पुत्री नैना की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन रो-रोकर बेहाल रहे।