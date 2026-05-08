4.64 लाख अभ्यर्थी,319 केंद्र और एआई निगरानी के बीच 09-10 मई को होगी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा

UP lecturer recruitment exam 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 09 एवं 10 मई 2026 को किया जा रहा है। इस परीक्षा में रिकॉर्ड संख्या में 4,64,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जो इसे प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक बनाता है। परीक्षा का आयोजन दो दिन और दो पालियों में किया जाएगा, जिससे सभी अभ्यर्थियों को सुचारु रूप से परीक्षा देने का अवसर मिल सके। परीक्षा का संचालन 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। आयोग ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए यह सुनिश्चित किया है कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो।