बांग्लादेशी नेता के बयान पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी, बोले- भारत के अंदरूनी मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं

मौलाना ने कहा कि बांग्लादेशी नेताओं को भारत पर टिप्पणी करने से पहले अपने देश के हालात देखने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं और चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में भारत को नसीहत देने का किसी को अधिकार नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल या भारत के किसी भी हिस्से के लोगों को भड़काने, उकसाने और उत्तेजित करने की कोशिश देश का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत है और यहां के लोग देश विरोधी बयानबाजी का जवाब देना जानते हैं।