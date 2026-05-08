गन्ना किसानों का फूटा गुस्सा, सपा नेताओं संग सड़क पर उतरे भगवत शरण, चौकी चौराहे पर धरना, कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन

किसानों ने बंद पड़ी नवाबगंज चीनी मिल को दोबारा चालू कराने की मांग भी उठाई। किसानों का कहना था कि मिल बंद होने से इलाके के हजारों किसान प्रभावित हैं और उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए दूसरे क्षेत्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। धरने में किसानों ने आवारा पशुओं का मुद्दा भी जोरशोर से उठाया। किसानों ने कहा कि छुट्टा पशु खेतों में घुसकर फसलें बर्बाद कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि किसानों को रातभर खेतों में जागकर रखवाली करनी पड़ रही है, लेकिन प्रशासन इस समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा।