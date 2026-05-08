महाकाल से सोमनाथ तक… IRCTC की धार्मिक स्पेशल ट्रेन तैयार, 12 दिन में 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सुनहरा मौका

पहला टूर पैकेज 12 जून 2026 से 23 जून 2026 तक चलेगा। 11 रात और 12 दिन की इस यात्रा में श्रद्धालु महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा द्वारकाधीश मंदिर, पंचवटी और कालाराम मंदिर भी यात्रा में शामिल हैं। यह ट्रेन ऋषिकेश से चलेगी। यात्री हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ समेत कई स्टेशनों से यात्रा शुरू कर सकेंगे। पैकेज का किराया स्लीपर क्लास में 24,100 रुपये, 3एसी में 40,890 रुपये और 2एसी में 54,390 रुपये रखा गया है।