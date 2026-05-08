45 दिन बंद रहेगा चौपुला पुल, 12 मई की शाम से बदलेगा पूरे शहर का ट्रैफिक, जानें क्या रखें रूट

ट्रैफिक विभाग ने वैकल्पिक मार्गों का सर्वे कर दो प्रमुख रूट तय किए हैं। दोपहिया वाहन मदीनाथ के अंदरूनी रास्तों से होकर गुजरेंगे। वहीं भारी वाहनों को रामगंगा और लाल फाटक रूट से शहर में प्रवेश कराया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस का दावा है कि डायवर्जन प्लान ऐसा बनाया गया है जिससे लोगों को कम से कम परेशानी हो। चौपुला पुल बंद होने से सबसे ज्यादा असर ऑफिस जाने वाले लोगों, स्कूल वाहनों और व्यापारिक ट्रांसपोर्ट पर पड़ने की संभावना है। सुबह और शाम पीक आवर्स में शहर के कई इलाकों में दबाव बढ़ सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे डायवर्जन प्लान का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।