7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बेटी की शादी में पंजाबी समाज बना सहारा, हरिमंदिर में सौंपा गृहस्थी का पूरा सामान

आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार की बेटी के विवाह में पंजाबी समाज ने बड़ी जिम्मेदारी निभाई। मॉडल टाउन स्थित हरिमंदिर में पंजाबी सेवा संगठन की ओर से जरूरतमंद कन्या को दहेज के रूप में गृहस्थी का पूरा सामान भेंट किया गया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

May 07, 2026

बरेली। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार की बेटी के विवाह में पंजाबी समाज ने बड़ी जिम्मेदारी निभाई। मॉडल टाउन स्थित हरिमंदिर में पंजाबी सेवा संगठन की ओर से जरूरतमंद कन्या को दहेज के रूप में गृहस्थी का पूरा सामान भेंट किया गया। कार्यक्रम में समाजसेवा, परंपरा और मानवीय संवेदनाओं का अनूठा संगम देखने को मिला। कन्या को आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटे।

मंगल गीतों के बीच निभाई गईं रस्में

समारोह का आयोजन हरिमंदिर के प्रमुख रबि छाबड़ा की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम के दौरान सुहागन महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाज निभाए और मंगल गीत गाकर माहौल को भावुक बना दिया। विवाह के लिए चयनित कन्या को संगठन की ओर से बर्तन, कपड़े, बेडिंग और गृहस्थी में उपयोग होने वाला अन्य जरूरी सामान सौंपा गया। जैसे ही सामान कन्या को दिया गया, वहां मौजूद लोगों ने तालियों से उसका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारियों ने कहा कि जरूरतमंद बेटियों की मदद करना समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वक्ताओं ने कहा कि जब समाज एकजुट होकर आगे आता है तो किसी भी गरीब परिवार को अपनी बेटी के विवाह की चिंता नहीं रहती। आयोजन के दौरान कन्या और उसके परिवार के चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिखाई दी।

भाजपा नेताओं समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद

समारोह में वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. विनोद पगरानी, अनिल कुमार सक्सेना एडवोकेट, भाजपा महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, संगठन के संरक्षक संजीव साहनी, पंकज साहनी, जिलाध्यक्ष गौरव खंडूजा, महामंत्री मोहित अरोड़ा, विक्रम साहनी, जतिन आनंद और सुमित सेठी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी ने कन्या को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। पंजाबी सेवा संगठन के जिलाध्यक्ष गौरव खंडूजा ने बताया कि संगठन सामाजिक सेवा के कार्य लगातार करता रहेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन वितरण अभियान भी शुरू किया जाएगा। उनका कहना था कि समाज के सहयोग से गरीब और जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने का काम लगातार जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 May 2026 09:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बेटी की शादी में पंजाबी समाज बना सहारा, हरिमंदिर में सौंपा गृहस्थी का पूरा सामान

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गीता हत्याकांड : पुलिस रिमांड पर जेल से आए फौजी ने हत्या में इस्तेमाल गमछा कराया बरामद, झगड़ा करती थी पत्नी…

बरेली

पतंग उड़ाने गया मोबीन… छत के कमरे में फंदे से लटका मिला शव, छोटे भाई की चीख से मचा हड़कंप

बरेली

लोकतंत्र का मजाक बन गया चुनाव… कातिल ही मुहाफिज बना बैठा है: नसीमुद्दीन सिद्दीकी

बरेली

पीलीभीत में शराब ठेके पर बवाल, ग्रामीण महिलाओं ने प्रशासनिक टीम को दौड़ाया, दरोगा का पैर टूटा

बरेली

भाजपा को बड़ा झटका: मीरानपुर कटरा उपचुनाव में पूजा कसाना की धमाकेदार जीत, 401 वोटों से लहराया परचम

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.