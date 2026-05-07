बेटी की शादी में पंजाबी समाज बना सहारा, हरिमंदिर में सौंपा गृहस्थी का पूरा सामान

समारोह का आयोजन हरिमंदिर के प्रमुख रबि छाबड़ा की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम के दौरान सुहागन महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाज निभाए और मंगल गीत गाकर माहौल को भावुक बना दिया। विवाह के लिए चयनित कन्या को संगठन की ओर से बर्तन, कपड़े, बेडिंग और गृहस्थी में उपयोग होने वाला अन्य जरूरी सामान सौंपा गया। जैसे ही सामान कन्या को दिया गया, वहां मौजूद लोगों ने तालियों से उसका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारियों ने कहा कि जरूरतमंद बेटियों की मदद करना समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वक्ताओं ने कहा कि जब समाज एकजुट होकर आगे आता है तो किसी भी गरीब परिवार को अपनी बेटी के विवाह की चिंता नहीं रहती। आयोजन के दौरान कन्या और उसके परिवार के चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिखाई दी।