मुंबई और गुजरात का सफर हुआ आसान: रेलवे ने बरेली रूट पर शुरू कीं नई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के सीनियर डीसीएम संजीव शर्मा ने बताया कि 09119 प्रतापनगर-लालकुआं सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन तीन मई से प्रत्येक रविवार को चलाई जाएगी। वहीं वापसी में 09120 लालकुआं-प्रतापनगर सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक सोमवार को संचालित होगी। यह ट्रेन जून महीने तक कुल 18 फेरों के लिए चलेगी। प्रतापनगर से रवाना होने वाली यह ट्रेन वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, कोटा, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, कासगंज और बदायूं होते हुए दूसरे दिन सुबह 10 बजे बरेली जंक्शन पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन बरेली सिटी और इज्जतनगर स्टेशन पर भी रुकेगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन में करीब 20 कोच लगाए जाएंगे।