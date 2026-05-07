बरेली से हल्द्वानी तक बनेगा ‘ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे’, 1 घंटे में पहुंचे पहाड़ों के द्वार, मुरादाबाद से भी कनेक्टविटी

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच की दूरियां अब सिमटने वाली हैं। अगर आप भी नैनीताल की वादियों में जाने के लिए बरेली के ट्रैफिक और जाम से जूझते थे, तो आपके लिए एक शानदार खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बरेली से हल्द्वानी के बीच एक हाई-टेक 'ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे' के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। लगभग 100 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे न केवल सफर को आसान बनाएगा, बल्कि दोनों राज्यों के व्यापारिक रिश्तों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।